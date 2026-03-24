Вакцина от болезни Лайма показала эффективность более 70%

Фармацевтические компании Pfizer и Valneva сообщили о результатах третьего этапа клинических испытаний вакцины от болезни Лайма LB6V. По данным разработчиков, препарат продемонстрировал более 70% эффективности в предотвращении заболевания у людей от пяти лет и старше.

Как пишет The Wall Street Journal, вакцина хорошо переносилась и не вызывала опасений по поводу безопасности. «Эти результаты приближают нас на шаг к нашей цели — созданию столь необходимой вакцины для защиты от болезни Лайма»,— сообщил исполнительный директор Valneva Томас Лингельбах.

Pfizer планирует направить документы в регулирующие органы. В настоящее время не существует одобренной вакцины против болезни Лайма. LB6V является самой передовой в разработке.

Болезнь Лайма — бактериальная инфекция, передаваемая через укусы клещей, с симптомами, включающими сыпь, усталость, боли в мышцах и суставах. Ранние проявления часто можно пропустить или неверно истолковать.