Первые группы мигрантов из Шри-Ланки отправились в Россию

Первые трудовые мигранты из Шри-Ланки уже направлены в Россию, сообщил посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян. По его словам, говорить о значительном притоке рабочей силы в страну пока рано.

«С учетом складывающейся ситуации и имеющихся организационных проблем оснований ожидать значительного притока рабочей силы из Шри-Ланки в ближайшей перспективе не имеется»,— сказал господин Джагарян в разговоре с ТАСС. По словам дипломата, уже зафиксированы жалобы ланкийцев на невыплату заработной платы в Псковской области.

Ранее посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера заявляла о готовности страны увеличить экспорт рабочей силы в Россию. В феврале Bloomberg писал, что в условиях демографических изменений Россия стремится привлечь граждан Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Китая, чтобы восполнить нехватку рабочей силы.