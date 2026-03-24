Telegraph: несколько регионов Британии ограничили продажу дизельного топлива

В Великобритании ввели ограничения на продажу красного дизельного топлива для владельцев сельскохозяйственной техники, пишет The Daily Telegraph. Лимиты начали действовать в английском графстве Эссекс и некоторых регионах Шотландии.

Представитель ассоциации Anglia Farmers Патрик Крехан рассказал, что оптовым поставщикам пришлось уменьшить объемы заказов, чтобы удовлетворить как можно больше запросов. Вместо того чтобы доставлять по 10 тыс. л одному фермеру, теперь они поставляют по 2 тыс. л разным. Фермеры Шотландии добавили, что дизель отпускают не более 500 л в одни руки.

Как отметили в Национальном союзе фермеров, широкого дефицита дизельного топлива в стране нет. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что власти не испытывают серьезных опасений по поводу сбоев поставок энергоресурсов. При этом он уточнил, что правительство допускает продолжение конфликта на Ближнем Востоке, из-за чего ситуация с топливом может усугубиться.