На подлете к Москве сбиты четыре беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в направлении столицы.

О первом сбитом БПЛА господин Собянин сообщил примерно в 23:55 мск, о еще двух — около 00:10 мск, о четвертом — в 00:18 мск. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— уточнил мэр.

Московский аэропорт Внуково приостановил прием и отправку самолетов. Пресс-служба аэропорта уточнила, что авиакомпании вынужденно меняют расписание рейсов из-за действующих ограничений.