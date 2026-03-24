Германия профинансирует 15 тыс. беспилотников-перехватчиков для Украины

Немецкая компания Quantum Systems поставит Украине 15 тыс. беспилотников-перехватчиков, сообщила пресс-служба компании. Решение принято после инвестиций Quantum Systems в украинского производителя WIY Drones, который займется производством и обслуживанием техники на территории страны.

Как уточнила компания, Quantum Systems и WIY Drones расширят производство беспилотников «Стрела», разработанных для перехвата быстрых и маневренных воздушных целей. На начальном этапе производство будет развернуто на Украине. Компания допустила, что в дальнейшем будет налажен экспорт БПЛА.

«Украинские инженеры разработали одни из самых эффективных технологий борьбы с беспилотниками в мире. Quantum Systems выводит эти решения на промышленный уровень»,— сказал Свен Крук, один из генеральных директоров Quantum Systems.