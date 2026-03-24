Небензя: 27,5 тыс. мирных жителей пострадали в России с начала боевых действий

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что с начала конфликта на Украине с российской стороны пострадали 27,5 тыс. мирных жителей.

«В общей сложности с февраля 2022 года минимум 27,5 тысячи мирных жителей России пострадали от атак ВСУ (Вооруженных сил Украины,— "Ъ")»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине (запись опубликована на сайте организации).

Как добавил дипломат, Россия фиксирует беспрецедентное количество атак БПЛА на свою территорию. По его словам, количество атак «только увеличивается». Василий Небензя также отметил, что украинская сторона не прекращает и нападения на энергетическую инфраструктуру России.

19 марта посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщал, что с начала российско-украинского конфликта пострадали как минимум 27,5 тыс. граждан России. Из них более 3,8 тыс. человек — жители Белгородской области. В феврале господин Мирошник заявлял, что за время конфликта в России погибли 8 тыс. мирных жителей.