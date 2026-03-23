Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины не заинтересованы в завершении конфликта. Он добавил, что Киеву «уже вскоре» придется столкнуться с новыми условиями урегулирования.

«Президент России неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, но поскольку киевский режим к этому не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой, ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН (цитата по ТАСС).

Как добавил постпред, власти европейских стран закрывают глаза на преступления Вооруженных сил Украины и продолжают предоставлять им финансовую поддержку. Он также сказал, что Европа отвечает тишиной на энергетический шантаж в виде перекрытого нефтепровода «Дружба».

Василий Небензя также указал, что Россия фиксирует беспрецедентное количество атак украинских БПЛА по своей территории. Он уточнил, что с февраля 2022 года в России пострадали как минимум 27,5 тыс. мирных жителей.