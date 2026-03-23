Экспорт российского зерна вырос почти втрое из-за геополитической нестабильности

С 1 по 20 марта Россия отгрузила на экспорт 3,1 млн т пшеницы. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в мониторинге Российского зернового союза. Такой рост в организации объяснили «нестабильной геополитической ситуацией».

«Страны-импортеры на фоне нестабильной геополитической ситуации наращивают закупки зерна во избежание риска возникновения его дефицита на региональных рынках. В результате РФ с 1 по 20 марта отгрузила на экспорт 3,5 млн тонн зерновых культур, что в три раза больше, чем год назад»,— сообщила «Интерфаксу» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

По словам госпожи Тюриной, отгрузки кукурузы выросли до 251 тыс. т с 11 тыс. т за две декады марта прошлого года, ячменя — до 134,3 тыс. т с 2,6 тыс. т соответственно.

Количество стран-импортеров российской пшеницы при этом сократилось — с 28 годом ранее до 26. Отгрузки вели 28 компаний, год назад их было 32. Активнее всего российскую пшеницу закупали «традиционные импортеры» — Египет, Турция, Израиль.