Арбитражных споров в России стало меньше после повышения судебных пошлин

Число арбитражных споров в России за последние три года сократилось, однако бизнес постепенно адаптировался к новым условиям. По данным «Контур.Фокус», в 2025 году в арбитражные суды поступило 1,53 млн дел против 1,62 млн в 2023-м. Ключевым фактором стало резкое повышение судебных пошлин осенью 2024 года: после кратковременного всплеска обращений перед вступлением новых тарифов в силу последовало заметное снижение активности, которое продолжалось до начала 2025 года. Тем не менее к концу года компании частично отыграли спад, начав учитывать возросшие судебные расходы в своей деятельности.

Структура споров также изменилась. Впервые крупнейшей категорией ответчиков стали организации, связанные с государственным управлением и выполнением госконтрактов, на которые пришлось около 11,7% дел. Компании из сферы недвижимости, традиционно лидировавшие по числу претензий, опустились на второе место на фоне охлаждения рынка. Значительную долю споров по-прежнему формирует торговый сектор, а наиболее заметный рост числа дел зафиксирован в транспортной отрасли — на фоне перестройки логистических цепочек и санкционного давления.

Эксперты отмечают, что бизнес стал более осторожно подходить к судебным разбирательствам, оценивая не только перспективы выигрыша, но и затраты на процесс. При этом существенного снижения нагрузки на суды не произошло, а количество обращений в апелляционные и кассационные инстанции сократилось сильнее из-за кратного роста пошлин. В 2026 году аналитики ожидают либо дальнейшее умеренное снижение числа споров, либо их стагнацию, а часть конфликтов может перейти в альтернативные формы урегулирования, такие как медиация и третейские суды.

