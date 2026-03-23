Бакур Бакурадзе получил премию «Ника» как лучший режиссер

Премии «Ника» за лучшую режиссуру был удостоен Бакур Бакурадзе, режиссер фильма «Лермонтов». Об этом сообщила пресс-служба кинопремии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Торжественная церемония награждения проходила в театре Моссовета в Москве. Награду на сцене за господина Бакурадзе получил продюсер фильма Сергей Сельянов. «Я рад за эту картину, она принесла мне продюсерскую радость. Я рад, что вы заметили ее и отметили, причем в таком очень мощном ряду»,— сказал господин Сельянов.

Бакур Бакурадзе соревновался в номинации с Феликсом Умаровым (за фильм «Пророк. История Александра Пушкина») и Сергеем Члиянцом (за фильм «Ветер»). Премию «Ника» присуждали в 17 номинациях. Среди них — «Лучший игровой фильм», «Лучшая сценарная работа», «Лучший сериал», «Лучшая музыка к фильму» и другие.

Кинопремия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и бессменный ведущий — Юлий Гусман. Победители определяются тайным голосованием членов Академии, а символом является статуэтка крылатой богини Ники.