Министерству указали на место

Ульяновский областной суд приступил к рассмотрению иска жителей Ульяновска к региональному министерству имущественных отношения, градостроительной деятельности и цифрового развития. Истцы требуют признать недействующим приказ министерства в части нормативов наличия машино-мест около многоквартирных домов (МКД). Истцы называют нормативы заниженными, отмечая, что при этом других мест для размещения автомобилей в Ульяновске не предусмотрено, что приводит к проблемам размещения автомобилей. Ранее эти же истцы уже добились в суде отмены как незаконного норматива по машино-местам для МКД в Ульяновске. В региональном минимущества с требованиями истцов не согласны. Эксперты признают, что в Ульяновске действительно очень остро стоит проблема машино-мест, но реальных расчетов обоснованности введенных нормативов нет.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В понедельник, 23 марта, Ульяновский областной суд приступил к рассмотрению иска жителей Ульяновска к региональному министерству имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития. Истцы — Елена Абрамова, активистка инициативной группы, борющейся с сомнительной точечной застройкой, и инженер-проектировщик (более 20 лет занимается архитектурно-строительным проектированием) Константин Сосин. Они требуют признать недействующим приказ министерства строительства и архитектуры Ульяновской области № 45-пр от 18 марта 2020 года (в редакции от 19 сентября 2022 года) об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) в части требований по количеству машино-мест для парковки легковых автомобилей, принадлежащих жильцам МКД. Ранее, год назад, эти истцы через суд добились признания недействительным норматива по машино-местам у МКД, установленного мэрией Ульяновска.

В своем иске к минимущества они отмечают, что в утвержденных министерством РНГП установлены заниженные требования по машиноместам у МКД: для стандартного жилья — 0,4 машино-места на одну квартиру, а для муниципального и специализированного жилого дома — 0,3 машино-места на квартиру. Они отмечают, что такие нормативы «возникли по невыясненным и незаконным мотивам» и «не обоснованы какими-либо нормативами РФ, обстоятельствами, расчетами или иными соображениями целесообразности». При этом они обращают внимание на то, что граждане, ведущие индивидуальное жилищное строительство, согласно этим нормативам, находятся в ущемленном положении — они должны обеспечить требование наличия одного машино-места на квартиру. Истцы также отмечают, что по действующим РНГП размещать остальные автомобили негде, особенно эта проблема наблюдается в частном секторе, где также строятся МКД, однако вокруг нет тротуаров, узкие дороги, и все это не только нарушает требования по благоустройству города, но и ведет к опасности проживания граждан в районе, особенно детей. Кроме того, Константин Сосин и Елена Абрамова заявляют, что региональные нормативы машино-мест для стандартного жилья в три раза ниже нормативного коэффициента, установленного в действующем своде правил «Градостроительство» (СП 42.13330.2016), в 3,33 раза ниже норматива для муниципального жилья и в 2,33 раза ниже норматива для специализированного жилья (в своде правил установлен норматив для стандартного жилья — 1,2, для муниципального — 1,0 и для специализированного — 0,7; там же отмечено, что «при новом строительстве в рамках реконструкции сложившейся жилой застройки» количество машино-мест должно быть на не менее 1,0 машино-места на квартиру).

В беседе с «Ъ» Константин Сосин подчеркнул, что в изначальном приказе от 2020 года действовал другой, «адекватный норматив», соответствовавший требованиям свода правил «Градостроительство», однако с тех пор автомобилизация населения не снизилась, а наоборот, значительно возросла (по данным Росстата, количество личных автомобилей у населения Ульяновской области увеличилось со 118 автомобилей на 1 тыс. населения в 2000-м году до 319 автомобилей на 1 тыс. населения в 2020 году, а по данным ГАИ — до 416 автомобилей на 1 тыс. населения. — “Ъ”).

Заметим, что, согласно исследованиям юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва), проведенном летом прошлого года, Ульяновск — один из немногих областных центров, где норматив машино-мест самый заниженный. В среднем по стране норматив требуемого количества машино-мест на одну квартиру при строительстве МКД — 0,8.

На запрос «Ъ» министерство ответило, что с иском не согласно, «указанные нормативы были разработаны и утверждены на основе анализа исходных данных, а также опыта других регионов», «вопрос был рассмотрен на комиссии по архитектуре и градостроительству с архитектурным сообществом». «До утверждения проект РНГП прошел необходимые процедуры, в связи с чем считаем его принятие законным», — ответило министерство, подчеркнув, что законность документа подтверждена решением Ульяновского областного суда и определением Четвертого Апелляционного суда общей юрисдикции (Константин Сосин пояснил, что тогда речь в их иске шла только о порядке принятия РНГП, а сам коэффициент 0,4 пока не оспаривался. — “Ъ”). В то же время в министерстве заметили, что «рассмотрение вопроса изменения коэффициента для расчета количества машино-мест возможно при очередной актуализации документа с учетом современных потребностей и особенностей региона».

Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва, занимается проблемами градостроительства, в том числе и по Ульяновской области) Алмаз Кучембаев в беседе с «Ъ» заметил, что в новых домах на одну квартиру приходится ориентировочно в среднем по одному автомобилю (хотя нередко в семье есть и по два автомобиля), «и потому коэффициент 0,4 для новых домов никак не может считаться справедливым, особенно если еще необходимо компенсировать старые дома, где не предусматривались машино-места». «Кроме того, учитывая, что Ульяновск значительно плотнее, чем любой другой населенный пункт региона, норматив для него должен быть однозначно другой. Или, если власти не хотят увеличивать коэффициент, надо разрабатывать стратегию “город без машин” — места стоянок, платные парковки, другие виды транспорта и прочее, но этого нет»,— заметил господин Кучембаев. Он также заметил, что проблема машино-мест особо острый характер имеет в сложившемся частном секторе, где процветает точечная застройка, где узкие дороги, часто отсутствуют даже тротуары. Глава агентства отмечает, что регионы, согласно своду правил «Градостроительство», сейчас вправе сами устанавливать нормативы. «Но эти нормативы должны быть расчетно обоснованными, исходя из плотности населения и застройки, автомобилизации, парковочных пространств. Пока такой обоснованности в Ульяновске нет, и, вероятно, суд обратит на это внимание. Правда, и общепринятых на федеральном уровне формул для таких расчетов тоже нет», — добавил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск