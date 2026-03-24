Власти поддержали идею резервирования автомобильных номеров через «Госуслуги»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который с 1 июля 2026 года позволит автовладельцам бронировать государственные регистрационные знаки (ГРЗ) через портал «Госуслуги», узнал «Ъ». Инициативу внесла в Госдуму партия «Новые люди» еще в октябре 2025 года.

Согласно тексту поправок, услуга станет платной, конкретный порядок и стоимость определит ГИБДД. В парламенте уверены, что нововведение необходимо для борьбы с «теневым рынком комбинаций номерных знаков». В «Новых людях» подсчитали, что легализация продажи номеров принесет в казну до 25 млрд руб. ежегодно.

В правительстве, поддержав концепцию поправок, указали на необходимость доработки документа ко второму чтению. Кабмин настаивает на «прозрачности» процедуры и введении «гибкой» системы оплаты в зависимости от характеристик номера. Счетная палата, в свою очередь, обратила внимание на отсутствие в тексте нормы о зачислении денег за резервирование ГРЗ именно в федеральный бюджет.

