«Торпедо» обыграло «Северсталь» в матче первого раунда Кубка Гагарина
Нижегородское «Торпедо» одержало выездную победу над череповецкой «Северсталью» — 4:1 — и вышло вперед в серии первого раунда play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Фирстов, Никита Шавин, Егор Виноградов и Андрей Белевич. Единственную шайбу в составе проигравших забросил Адам Лишка.
Следующий матч противостояния пройдет 25 марта в Череповце. Серия идет до четырех побед.