fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

«Торпедо» обыграло «Северсталь» в матче первого раунда Кубка Гагарина

Нижегородское «Торпедо» одержало выездную победу над череповецкой «Северсталью» — 4:1 — и вышло вперед в серии первого раунда play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Фирстов, Никита Шавин, Егор Виноградов и Андрей Белевич. Единственную шайбу в составе проигравших забросил Адам Лишка.

Следующий матч противостояния пройдет 25 марта в Череповце. Серия идет до четырех побед.

Таисия Орлова

