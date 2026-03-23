Актер Игорь Золотовицкий посмертно получил премию «Ника»

Актера, бывшего ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого посмертно наградили премией «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование. Награду получил его сын Алексей Золотовицкий. Об этом сообщила пресс-служба организатора мероприятия. Церемония награждения проходит в театре Моссовета в Москве.

Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году. С 1989 года преподавал в школе, в 2013 году занял пост ректора. С 2016 по 2018 год был заместителем художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

Премия «Ника» была учреждена в 1987 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Победителям вручается статуэтка крылатой богини победы Ники. С начала 1990-х годов победители определяются с помощью тайного голосования членов Российской академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей.

