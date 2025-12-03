В строительство комплекса «Пермь-сити» инвестируют 10 млрд рублей

На строительство многофункционального комплекса «Пермь-сити» направят около 10 млрд руб., сообщил генеральный директор АО «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков в интервью местному СМИ. По его словам, к моменту завершения проекта эта сумма может быть увеличена до 13–14 млрд руб. ввиду роста стоимости работ и материалов. Срок окупаемости оценивается в 10–12 лет.

Высотный квартал возведут в микрорайоне Дом культуры железнодорожников (ДКЖ), на ул. Локомотивной. Летом для освоения этой площадки размером 2,56 га девелопер заключил с региональным минимуществом договор комплексного развития территории. Градсовет единогласно одобрил концепцию компании Valode & Pistre (создала для застройщика проект освоения Академического района в Екатеринбурге). Согласно видению этого архитектурного бюро, концепция «Пермь-Сити» носит название «Жар-птица» и предполагает возведение высотных административных зданий. Часть зданий представлена в красном цвете и по форме напоминает крылья персонажа сказок Жар-птицы. Изюминкой проекта станет «парящий» мост.

Напомним, весной 2024 года «Кортрос» выиграл в Перми на торгах право комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне ДКЖ. Площадь участка для реновации 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, а также улицами Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской, Энгельса и Боровой. Там «Кортрос» возведет около 225 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру.