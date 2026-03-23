Путин разрешил ФСИН использовать имущество для получения дохода

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий учреждениям ФСИН использовать имущество для получения дохода.

Речь идет о следственных изоляторах и других учреждениях уголовно-исполнительной системы. Они смогут использовать для получения дохода только то имущество, которое принадлежит им по праву оперативного управления.

В этом же законе расширяется перечень мер на случай возникновения «непосредственной угрозы жизни и здоровью» осужденных или сотрудников исправительного учреждения. Начальник исправительного учреждения будет сам принимать решение о введении «режима особых условий» в СИЗО. Документ вступит в силу через 280 дней после опубликования.

