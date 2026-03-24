Спрос на новостройки в Сочи снизился на треть в начале года

В январе–феврале 2026 года на первичном рынке Сочи было продано 179 квартир и апартаментов общей площадью 83,6 тыс. кв. м, следует из данных Dataflat.ru, с которыми ознакомился «Ъ». Это на 29,2% и 28,5% меньше аналогичного периода прошлого года. В Анапе число сделок сократилось на 38,5% (до 118), а площадь реализованного жилья — на 33,8% (до 5,1 тыс. кв. м).

В ЦИАН падение продаж в Сочи за два месяца оценили в 30% год к году и в 81% к среднемесячным показателям за последние два года. Директор компании «Этажи» в Сочи Павел Быков уточнил, что количество заявок на покупку уменьшилось на 35–40%.

Снижение спроса на курортах Краснодарского края оказалось более резким, чем в среднем по стране. По данным Dataflat.ru, в феврале общероссийский объем сделок в новостройках сократился на 13,1% (до 35,9 тыс.). CEO Dataflat.ru Александр Пыпин связывает ситуацию в Сочи с ориентацией на покупателей, которые приобретают жилье для краткосрочных визитов: из-за мер безопасности и перебоев в работе аэропорта транспортная связь с городом стала менее стабильной.

Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов считает тенденцию долгосрочной. По его мнению, спрос падает из-за несбалансированного соотношения цены и качества. Инвесторы, рассматривавшие Сочи для вложений в дорогую недвижимость, теперь чаще выбирают элитные объекты в Москве или Санкт-Петербурге.

Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Сочи в январе–феврале снизилась на 13,8%, до 588,9 тыс. руб., подсчитали в Dataflat.ru. В Анапе, напротив, цена выросла на 4,4%, до 338 тыс. руб.

