Список «Яблока» на выборах в Госдуму может снова возглавить Явлинский

Федеральный список партии «Яблоко» на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года может возглавить Григорий Явлинский. Как сообщил председатель московского отделения партии Кирилл Гончаров, этот вариант остается одним из приоритетных, при этом сам политик в любом случае будет активно участвовать в кампании.

Рассмотрение кандидатуры основателя партии связано с тем, что нынешний председатель Николай Рыбаков лишился возможности баллотироваться из-за административного наказания. Кроме того, партия не сможет опереться и на ряд других заметных фигур из-за статуса иноагентов или уголовных дел. На этом фоне выдвижение Явлинского рассматривается как основной сценарий.

В партии окончательное решение пока не принято. Эксперты отмечают, что «Яблоко» сейчас сосредоточено на сохранении политического присутствия, а участие Явлинского — ожидаемый шаг: он уже не раз возглавлял список на выборах и остается ключевой фигурой партии.

