В Ярославской области отразили атаку БПЛА

Над территорией Ярославской области в период с 13:00 до 20:00 23 марта дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Ярославской областей, Республики Крым и Московского региона»,— указывается в сообщении министерства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что режим беспилотной опасности объявили в Ярославской области 23 марта в 17:52, в 17:46 представитель Росавиации сообщил о закрытии ярославского аэропорта. Отбой опасности был объявлен в 19:09, аэропорт открыли в 18:22.

