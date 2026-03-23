Одного из соучастников убийства предпринимательницы в Москве арестовали

Решением суда двум сообщникам футболиста Даниила Секача, обвиняемого в разбое и убийстве предпринимательницы в Москве, избраны меры пресечения, «связанные с лишением свободы». Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Как уточнили «РИА Новости» в ведомстве, первого отправили под домашний арест, второго заключили под стражу. По версии следствия, один из них (17-летний студент колледжа) забрал у соучастницы преступления украденные из квартиры убитой украшения и другие ценные вещи, после чего передал пакет сообщнице.

Предпринимательницу убили в квартире на Строгинском бульваре 13 марта. Следователи установили, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить мужчину. Им оказался футболист Даниил Секач. Находясь внутри, он избил и зарезал женщину, после чего похитил у нее драгоценности. Всего по делу задержаны четыре курьера мошенников, одного из них отправили в СИЗО.