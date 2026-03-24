Кандидатов просят не беспокоиться

Глава Белгородской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Гладков предложил провести предстоящие выборы без массовой агитации. Региону, который пережил сложную зиму из-за мощных атак со стороны Украины, не до политической рекламы, уверен господин Гладков. В сентябре белгородцев ждет сразу две кампании — по выборам губернатора и депутатов Госдумы. И если отказ от активной агитации на местном уровне уже привычен, то на федеральном вызывает вопросы у оппозиции.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Вячеслав Гладков (в центре) считает, что белгородские избиратели могут сделать правильный выбор и без агитации

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В прошлый четверг во время прямой линии Вячеслава Гладкова в соцсетях местная жительница спросила у него, будут ли тратиться деньги из бюджета на сентябрьские выборы главы региона. Губернатор ответил, что в текущих условиях Белгородской области не до политического пиара, поэтому здесь избирательная кампания будет отличаться от всех остальных.

«Она, скорее всего, будет проходить без рекламы и без разноса каких-либо материалов, кроме извещения о дате проведения выборов со стороны избирательной комиссии. А фактические результаты должны показать те, кто будет идти на выборы. Люди сами увидят и примут решение об эффективности тех, кто будет претендовать на должности губернатора Белгородской области и депутатов Государственной думы»,— пояснил свою мысль господин Гладков. Он добавил, что предложит партиям, как и в прошлом году, направить выделенные на выборы деньги в фонд оказания помощи раненым детям.

Представители парламентской оппозиции в регионе на предложение Вячеслава Гладкова пока публично не отреагировали. Так, в обкоме КПРФ и отделении «Справедливой России» “Ъ” сказали, что решение об агитации еще не принято. В ЛДПР не ответили на вопрос о подобных планах.

В последние годы приграничные с Украиной регионы действительно отказываются от массовой агитации на местных выборах. Например, в 2025 году ее не было во время избирательной кампании в Белгородскую облдуму. Также ее фактически не было на губернаторских гонках в Курской и Брянской областях в 2024–2025 годах. Однако парламентские выборы в условиях спецоперации там еще не проводились.

Будет ли отказ от агитации распространяться на другие приграничные регионы, в пресс-службе «Единой России» оперативно не уточнили. «Приоритеты в текущих условиях — строгое следование максимальной экономии ресурсов, безопасность процедур и постоянный контакт с нашими избирателями»,— привели там слова члена генсовета партии Сергея Перминова. Источник, близкий к властям Курской области, сказал “Ъ”, что партийная агитация в регионе будет идти «сдержанно и с максимальной экономией бюджета»: «Партия будет адресно информировать об итогах работы и собирать наказы». Собеседник “Ъ” в федеральном руководстве «Единой России» добавил, что единороссы в целом готовятся провести «недорогую кампанию».

Если отказываться от широкой агитации, то и выборы в этом регионе, наверное, можно не проводить, заявил “Ъ” секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: «Или выборы, или борьба с врагом». По мнению коммуниста, руководители партий и представители администрации президента должны вместе решать этот вопрос. «А надо ли в таких условиях, скажем так, изображать, что там пройдут выборы? По крайней мере тот настрой, который демонстрирует губернатор, он подвигает к обсуждению этой проблемы»,— сказал господин Обухов.

Политолог Владимир Слатинов считает, что предложение Вячеслава Гладкова фактически впервые переводит федеральные выборы в формат «референдумных», заставляя оппозицию отказаться от активной борьбы в пользу логики фактических результатов: «С учетом сложившихся условий понятно, что губернаторская кампания будет в регионе символической. Но переносить этот подход на федеральную кампанию как минимум странно, потому что это другая история. Вряд ли политические партии будут согласны с тем, что их распределят таким образом, каким это нужно местной власти, как это было на прошлых выборах в Белгородскую облдуму, когда малозаметная в регионе, но милая сердцу федеральных политменеджеров ЛДПР заняла второе место по результатам голосования по спискам». Эксперт не рискнул предположить, как партии отреагируют на призыв минимизировать активность, но отметил, что сдвиг общественных настроений, в том числе и в приграничных территориях, создает для них возможность «аккуратной оппозиционной игры».

Сергей Толмачев, Воронеж; Андрей Прах