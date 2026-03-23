Крымским контрактникам повысили единовременные выплаты до 1,2 млн рублей

В Республике Крым увеличили единовременные выплаты для граждан, заключивших контракт с российской армией, на 400 тыс., до 1,2 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, соответствующие изменения уже внесены в Указ «Об установлении в РК единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации».

«Единовременная денежная выплата лицам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ с 23 марта по 31 декабря 2026 года, составит 1 млн 200 тыс. рублей»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

С сентября 2025 года контрактникам платили единоразово по 800 тыс. рублей. Также с марта прошлого года местные власти предлагают участникам СВО 1 млн рублей компенсации вместо положенного земельного участка.

Александр Дремлюгин, Симферополь