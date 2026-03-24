Щит и мечты

Фракция КПРФ в Госдуме провела 23 марта круглый стол на тему «Стратегия национальной безопасности — основа развития России». Коммунисты рассмотрели тему безопасности с разных сторон — военной, финансовой, демографической и пр.— и пришли к привычному для себя выводу, что успеха в этой области не добиться без смены социально-экономического курса.

Обсуждение началось с доклада члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева. Он сообщил, что вокруг России «продолжает сжиматься военное кольцо», и, хотя пока от агрессии нас «защищает ракетно-ядерный щит», враг коварен и продумывает разные варианты, как с ним справиться. «Вы знаете, что страны коллективного Запада планируют войну против нас уже в 2030 году»,— напомнил генерал общеизвестный, по его мнению, факт. И так же со знанием дела добавил, что Пентагон давно разрабатывает стратегию уничтожения 85% советского, а теперь российского ядерного потенциала, чтобы перехватить оставшиеся 15% летящих в ответ ракет. Поэтому «Россия должна быть готова отразить агрессию любого противника, в том числе стран НАТО», а может быть, даже «нанести упреждающий ядерный удар», подчеркнул депутат.

Он также отметил, что для решения задач повышения обороноспособности нужна политическая воля и материальные ресурсы. «Казалось бы, все это есть»,— вздохнул парламентарий, но тут же посетовал на непростую экономическую ситуацию. Тем не менее выход имеется: это «"Программа победы" и "Бюджет развития" КПРФ, смена социально-экономического курса», после которой недра и системообразующие банки должны принадлежать государству, резюмировал господин Соболев.

Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев выступил с репликой о том, что он бы «не преувеличивал военную мощь США после 15 дней войны с Ираном». «Не так страшен черт, как его малюют»,— бодро заметил депутат. И дополнил пакет предложений генерала идеей от том, что под контроль государства нужно вернуть Центробанк, а вдобавок создать пять-шесть государственных отраслевых банков.

Депутат Анжелика Глазкова заговорила о демографии, напрямую увязав эту тему с обороноспособностью страны. В частности, она привела данные, согласно которым в вооруженных силах США служат и женщины, составляющие, например, до 21% личного состава американских ВВС. По мнению госпожи Глазковой, добиться улучшения демографической ситуации Россия сможет только в том случае, если «повернется на социалистический путь развития, потому что мы помним, что в Советском Союзе у граждан была уверенность в завтрашнем дне и прирост населения увеличивался».

Депутат Сергей Обухов поднял тему информационной безопасности. Он выразил общее для КПРФ мнение о том, что на время СВО нужно прекратить использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ), против которого коммунисты выступают с самого его появления. Но привел относительно новый аргумент: «Венесуэльские выборы нас ничему не научили, когда не могли подвести итоги из-за хакерских атак США?..» Вспомнил господин Обухов и о блокировке мессенджеров и мобильного интернета, отметив, что, судя по усилению «атак наших врагов», от них эта мера не спасает.

Продолжил тему мессенджеров зампред ЦК Дмитрий Новиков, заявив, что КПРФ выступает за блокировку деструктивного контента, а не носителя. «Мы так и не услышали внятных аргументов за блокировку»,— подчеркнул коммунист. А что касается национального мессенджера MАХ, то его нужно сделать «передовым продуктом, и тогда, может быть, наши соотечественники сами его предпочтут», призвал депутат.

Рекомендации круглого стола его организаторы пообещали разослать различным министерствам и ведомствам, в том числе в Минобороны и Совет безопасности РФ.

Ксения Веретенникова