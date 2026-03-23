Tasnim: Иран подготовил сюрпризы, которые заставят США «посмотреть на небо»

Иран подготовил «несколько сюрпризов» для президента США Дональда Трампа, которые представят в ближайшие дни. Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Источник агентства рекомендовал господину Трампу «оторваться от телефона и социальных сетей» и сосредоточиться на «небе, биржевых котировках и ценах на нефть». По его словам, эти события «еще больше прояснят исход войны».

Сегодня Дональд Трамп говорил, что США провели с представителями Ирана продуктивные переговоры, после чего объявил о пятидневном моратории на удары по энергообъектам республики. В Иране какие-либо контакты с американскими переговорщиками отрицают. Спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф назвал фейком информацию о его участии в переговорах.