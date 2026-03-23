На юго-востоке Подмосковья открыли новую магистраль

Власти Московской области запустили движение транспорта по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от обхода поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Жители Люберец теперь могут напрямую в бессветофорном режиме выезжать с Егорьевского шоссе на М-5 «Урал», минуя Октябрьский проспект.

ЮЛА представляет собой 45-километровый дублер МКАД, проходящий через Люберцы, Балашиху, Лыткарино и Ленинский округ. Первые участки дороги начали открывать в 2025 году. Проект строится в рамках концессионного соглашения с ООО «Лыткаринская платная дорога».

Сейчас готовность трассы составляет 85%, в мае планируется открыть участок между М-12 «Восток» и М-5 «Урал». Полностью дорогу откроют в сентябре, пообещал господин Воробьев. Ожидается, что после запуска всей дороги МКАД разгрузится на 25% — по магистрали будет проезжать более 40 тыс. автомобилей в сутки с расчетной скоростью движения в 120 км\ч. Плату за проезд начнут взимать после того, как движение откроется по всей дороги. Тарифы пока неизвестны.

Помимо трассы ЮЛА в Московской области существует проект дублеров Егорьевского, Щелковского шоссе, а также Восточной хорды, соединяющей М-12 «Восток» и Мытищинскую скоростную хорду.

