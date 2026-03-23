США определили крайний срок переговоров с Ираном

Власти США намерены завершить урегулирование конфликта с Ираном к 9 апреля, сообщает Ynet со ссылкой на источник. Американская сторона обозначила эту дату как «день окончания войны», отметил собеседник издания. До этого момента, по его словам, остается 21 день, который будет использован «для войны и переговоров».

Источник утверждает, что выбор срока связан с планами президента США Дональда Трампа прибыть на празднование Дня независимости Израиля (21–22 апреля), где он должен получить высшую государственную награду страны — Премию Израиля.

Переговоры между США и Ираном, добавил собеседник Ynet, запланированы на текущую неделю в Пакистане. В интервью Fox господин Трамп допустил, что соглашение может быть заключено в ближайшие пять дней. В беседе с CNN он сказал, что стороны заинтересованы в достижении договоренностей. В случае провала переговоров США продолжат наносить удары по Ирану, заявил господин Трамп.