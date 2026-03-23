Автолюбители в Бангладеш жалуются на нехватку бензина

Одна из беднейших стран мира, Бангладеш, оказалась на пороге топливного кризиса. АЗС страны не в состоянии удовлетворить спрос автолюбителей и мотоциклистов. Как пишет The Daily Star, из-за нехватки топлива люди пытаются закупать его впрок, что приводит к конфликтам. Владельцы бензоколонок выступают против таких действий потребителей и призывают прекратить панические закупки.

Официальные обращения к общественности со стороны Ассоциации дилеров, дистрибуторов и владельцев не помогают снизить напряженность. У АЗС образуются большие очереди, что усугубляет кризис в стране с населением около 177 млн человек, являющейся чистым импортером нефти и нефтепродуктов.

«Сегодня утром я был на трех разных бензоколонках, но так и не смог найти бензин. В итоге мне пришлось вернуться домой, так и не доехав до места назначения»,— приводит The Daily Star слова одного из автолюбителей.

