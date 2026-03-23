ЦБ понизил курсы доллара и евро на два рубля

Банк России установил официальный курс доллара на 24 марта на уровне 81,9 руб. Это на 2,12 руб. меньше курса на 23 марта, следует из данных на сайте ЦБ.

Курс евро понижен на 2,56 руб., до 94,7 руб. Курс юаня понижен на 34,6 коп., до 11,9 руб.

Внебиржевой курс доллара опускается на 0,2%, до 83 руб., следует из данных Investing.com. Он начал снижаться 19 марта, после того как достиг 87,2 руб. Внебиржевой курс евро падает на 1%, до 95,2 руб.