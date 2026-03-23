«Полная неопределенность с элементами драматического шоу»

Есть шанс завершить конфликт: как утверждает Дональд Трамп, на переговорах с Ираном удалось нащупать точки соприкосновения. Главные условия США — прочный мир в регионе и полностью безъядерный статус Исламской Республики. По данным источников СМИ, консультации идут со спикером парламента страны Мохаммадом Багером Галибафом при посредничестве Турции, Египта и Пакистана. Официальный Тегеран все это отрицает. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что информация близка к истине.

Дональд Трамп в своем репертуаре. Подобный сценарий можно было бы теоретически спрогнозировать. Тем не менее в очередной раз все произошло внезапно. Президент США сначала демонстрировал жесткость, потом сдавал назад, потом опять грозил и вот предъявил Ирану ультиматум — в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив. Если нет, Америка уничтожит энергетические объекты этой страны. Тегеран ответил также жестко, пообещав погрузить во тьму весь Ближний Восток. Прошло меньше суток, и президент Соединенных Штатов объявил о том, что с Ираном идут продуктивные переговоры. В этой связи Пентагону поручено отложить удары по меньшей мере на пять дней.

Исламская Республика факт переговоров категорически опровергла. Трампа обвинили в намерении создать информационный туман для сухопутной операции. Нельзя не сказать, что в тот небольшой промежуток времени отрезок между заявлениями сторон мировые цены на нефть сначала рушились, а потом фактически возвращались обратно. Вскоре глава Белого дома частично раскрыл детали — сделка действительно близка. Диалог ведется с некой влиятельной фигурой, и это не верховный лидер. Речь может идти о фактической смене режима.

Далее, близкий к американской администрации портал Axios добавляет: консультации идут при посредничестве Турции, Египта и Пакистана. Америку представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По данным израильских источников, переговоры проводятся со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом. Как заявил Дональд Трамп, будущая сделка должна обеспечить прочный мир в регионе, а Иран станет безъядерной державой. Официальный Тегеран продолжает все опровергать, и обещает, что проход через Ормузский пролив теперь будет платным, и как раньше уже не будет.

Понятно, что в такой ситуации не то что прогнозировать, но даже делать выводы себе дороже. По словам Трампа, аятоллы срочно запросили переговоры в свете перспективы остаться без света. Цель была обозначена заранее — главная электростанция страны. Как бы то ни было, все происходит в стиле нынешнего президента — полная неопределенность с элементами драматического шоу. При этом боевые действия продолжаются. Однако сложно заподозрить президента Соединенных Штатов в том, что он сообщил миру полностью выдуманную историю. Можно, конечно, такое предположить теоретически, но все-таки с невысокой долей вероятности.

Дмитрий Дризе