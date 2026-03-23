Наличные передадут «белым банкоматам»

В России появятся универсальные банкоматы для клиентов любых банков. Платить комиссию за пополнение или снятие в них не придется. Оператором так называемых «белых банкоматов» станет объединение «Росинкас».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С помощью сети таких устройств власти рассчитывают решить проблемы с доступностью наличных в удаленных районах. При реализации идеи финансовые организации могут потерять доход от комиссий, говорит независимый эксперт банковского рынка Андрей Бархота:

«Стратегия развития банкоматной сети для крупных банков предусматривает серьезные вложения. Конечно, мы рапортуем об импортозамещении, но оно всегда ведет к росту затрат. При этом мы столкнулись с беспрецедентными сбоями в работе интернета. Это снижает веру экономических агентов в банковские операции и повышает спрос на наличные. Получается, что банки, вкладываясь в эту историю, еще и недополучают выгоду или даже несут убытки. Возможность снятия через "белый" банкомат "Росинкаса" привлечет клиентов и снизит комиссионный доход банков».

Пилотный проект по установке «белых банкоматов» уже запущен в Тамбовской области. Потребителей банковских услуг предложение должно заинтересовать, считает президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец: «Насколько жизнеспособна эта модель, покажет практика. Уже не в первый раз возникают идеи создать независимую сеть банкоматов. К тому же есть работающие европейские примеры. С точки зрения экономики банкам это может быть даже скорее выгодно, чем нет.

Плюс, это решает вопросы размещения устройств там, где они реально нужны — например, в точках скопления сотрудников по зарплатному проекту. Банкам это не всегда выгодно, а вот потребителям — однозначно. С точки зрения маркетинга в торговых точках стоит сразу несколько банкоматов разных банков, каждый из которых пытается перещеголять другого и показать, насколько он технологичен. Насколько финкомпании будут готовы от этого отказаться — большой вопрос».

Сейчас количество банкоматов достигло минимума за 15 лет — 138 тыс. устройств по всей стране. Наличие единого оператора сети независимых терминалов ставит обывателя перед определенными рисками, отмечает руководитель департамента финансов и аудита консалтинговой группы vvCube Хаджи-Мурат Бязров:

«Среднестатистическому человеку в обычном режиме не нужно бегать по городу в поисках банкомата или держать в голове тот торговый центр, где он есть. Если Центробанк отдает функцию главного оператора по обращению наличных только "Росинкасу", возникают риски. В том смысле, что одной компании легче вводить новшества. Допустим, она может ввести обязательную биометрию или поставить ограничения на снятие наличных. Сейчас человек может сравнивать тарифы, подписки внутри разных банков. С появлением единой системы он будет в этом ограничен».

В «Росинкасе» заявили, что проект позволит банкам-участникам со временем перейти от модели владения банкоматами к модели сервисного обслуживания. По подсчетам дочернего подразделения ЦБ, это снизит расходы на поддержание сети почти на треть. Доступ к «белым банкоматам» будет предоставляться по подписке и при оплате только проведенных транзакций.

Станислав Крючков