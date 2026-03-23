Умер американский «король торговых центров» Дэвид Саймон

В возрасте 64 лет от рака скончался американский миллиардер и девелопер Дэвид Саймон. Он возглавлял семейную компанию Simon Property Group — крупнейшего владельца торговых центров в США.

Дэвид Саймон

Фото: Mireya Acierto / Getty Images Дэвид Саймон

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), Дэвид Саймон, которого называли «королем торговых центров», возглавил компанию в 33 года. В ходе многолетней работы по приобретению активов он создал империю, включающую в себя 250 объектов недвижимости общей площадью почти в 20 млн квадратных метров.

Саймон активно скупал конкурентов даже после того, как, по мнению многих экспертов, торговые центры стали пережитком прошлого в связи с расцветом онлайн-торговли. Предпринимателя отличала безжалостная тактика ведения переговоров, вызывавшая, как утверждает газета, страх и восхищение.

Екатерина Наумова