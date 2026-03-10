Белгородскому губернатору представили новые меры поддержки бизнеса в приграничье

Правительство Белгородской области, Федеральная налоговая службой (ФНС) и предпринимательское сообщество совместно разработали новые меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приграничных округах. Нововведения, в частности, касаются снижения налоговой нагрузки на бизнес. Губернатор Вячеслав Гладков рассмотрел предложения на еженедельном оперативном заседании 10 марта.

Проекты нормативных правовых актов по четырем мерам поддержки при одобрении облправительством будут внесены на рассмотрение в кратчайшие сроки. Речь идет о следующих предложениях:

снижение налоговых ставок в части упрощенной системы налогообложения (до 1% при налогообложении только с доходов и до 5% — при объекте налогообложения «доходы минус расходы») для налогоплательщиков, работающих в приграничных округах, зарегистрированных на этих территориях не позднее 1 января 2026 года, при снижении в 2024 и 2025 годах выручки более чем на 30%. Количество потенциальных получателей этой льготы — около 1,6 тыс. субъектов МСП;

применение на всей территории Белгородской области налоговой ставки в размере 2% по упрощенной системе налогообложения для плательщиков (с объектом налогообложения «доходы»), у которых более 70% от всех поступлений за отчетные периоды 2024-2025 годов составил доход от розничной торговли, и зарегистрированных в населенных пунктах с численностью населения до 1,5 тыс. человек. Количество потенциальных получателей этой льготы — более 820 субъектов предпринимательской деятельности;

освобождение от уплаты налога на имущество за 2024 и 2025 годы организаций и юрлиц, являющихся субъектами МСП и работающих на территориях с временно ограниченным доступом, а также там, где нарушены условия жизнедеятельности;

распространение нулевой налоговой ставки по налогу на имущество для организаций, применяющих специальные налоговые режимы, ведущих розничную торговлю через стационарные объекты, в отношении недвижимого имущества, для которого налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости, расположенных в сельских населенных пунктах с численностью населения до 1,5 тыс. человек.

Пятое предложение — изменить нормативные правовые акты муниципальных образований для освобождения субъектов МСП на территориях с временно ограниченным доступом и нарушенными условиями жизнедеятельности от уплаты земельного налога за 2024 и 2025 годы.

«Данные меры поддержки коснутся тот бизнес, который ведет свою деятельность в населенных пунктах, где у нас, например, выплачивается компенсация за аренду жилья. Эти решения принимаются на оперативном штабе совместно со всеми силовыми структурами, которые отвечают за безопасность населения. Поэтому считаю логичным использовать данную категорию населенных пунктов и здесь. Предварительно, поддержка на уровне федерального правительства есть, теперь нам необходимо обосновать и подготовить то, что требуется от нас. И нам нужно ускорять эту работу»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что белгородские предприниматели могут избежать штрафов за вывески на иностранном языке. С 1 марта вступили в силу изменения законодательства, в соответствии с которыми источники публичной коммуникации с потребителями должны быть на русском языке, а иностранные слова могут использоваться только в качестве дублирующих. Вячеслав Гладков поручил проработать вопрос о том, чтобы не штрафовать приграничный бизнес (включая фирмы в Белгороде) за нарушения этих требований до окончания действия режима контртеррористической операции (КТО).

Денис Данилов