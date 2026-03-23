Мерц поблагодарил Трампа за решение отложить удары по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц был обеспокоен решением президента США Дональда Трампа начать атаки на иранские электростанции во время телефонного разговора с американским коллегой 22 марта. Об этом господин Мерц рассказал на пресс-конференции в Берлине, передает AFP. Решение Дональда Трампа отсрочить атаки на пять дней он, напротив, поприветствовал.

Президент США ранее объявил пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана. По его словам, за это время США и Иран могут приблизиться к сделке, поскольку в настоящее время ведут переговоры с иранскими представителями. США продолжат атаки в случае неудачных переговоров, заявил Дональд Трамп.

21 марта президент США предъявил Ирану ультиматум: если за 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Тегеран в ответ заявил, что даст симметричный ответ и будет считать законными целями всю энергетическую инфраструктуру, объекты информационных технологий и опреснительные установки США и Израиля. Также иранские власти пригрозили заминировать весь Персидский залив в случае, если США решат проводить наземную операцию на побережье или иранских островах.

Анастасия Домбицкая