Экс-главу Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко оставили под стражей до 23 июня

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно постановлению суда, арест будет действовать до 23 июня. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Алексей Логвиненко был задержан 24 октября 2025 года по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году глава администрации Ростова-на-Дону нарушил законодательство при привлечении кредита коммерческого банка, что причинило городскому бюджету ущерб более чем на 47 млн руб.

Позже стало известно, что в отношении Алексея Логвиненко возбуждено второе уголовное дело — по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемыми по этому делу также проходят другие сотрудники администрации, подозреваемые в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), и представитель группы коммерческих организаций, передавший взятку (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, представитель коммерческой фирмы через сотрудников муниципалитета передал господину Логвиненко 13 млн рублей. На полученные деньги экс-чиновник приобрел недвижимость.

Кристина Федичкина