Минэкономики предложило заселять в гостиницы через мессенджер Max

Минэкономики предложило разрешить гостиницам, которые будут использовать единую биометрическую систему, заселять постояльцев через мессенджер Max. Клиенты смогут подтверждать свою регистрацию с помощью биометрии в приложении. Проект «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения» опубликовали на сайте правовых актов.

«Проект постановления предусматривает внедрение возможности заселения путем предоставления гражданами сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер Max)»,— отмечается в документе.

В тексте постановления отмечают, что заселение с помощью мессенджера сделает услугу доступнее и удобнее. Предполагается, что заселять постояльцев смогут те гостиницы, которые будут использовать единую биометрическую систему. Инициатива может вступить в силу 1 марта 2026 года. Срок действия проекта постановления — до 1 марта 2032 года.