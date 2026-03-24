Депутатов оставят под присмотром

Комитет Госдумы по гражданскому обществу выступил против идеи разрешить парламентам субъектов РФ самим определять необходимость создания при них общественных советов. Отклонить соответствующую инициативу нескольких региональных заксобраний комитет рекомендовал на заседании 23 марта. На федеральных депутатов повлияла позиция общественников, которые настаивают на необходимости дальнейшего развития таких консультативных структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Законопроект внесли законодательные собрания пяти субъектов, в том числе Санкт-Петербурга, Севастополя и Тюмени. Они предлагают заменить обязанность создания общественных советов при парламентах на право создания таковых «в целях оптимизации механизма общественного контроля». По данным авторов, инициативу поддерживает (или как минимум не возражает против нее) «большинство региональных парламентов».

По словам депутата Петербургского заксобрания Андрея Малкова (ЛДПР), представившего законопроект комитету, на сегодня такие структуры созданы при парламентах лишь 36 из 89 регионов. Учитывая, что параллельно «силу набирают общественные палаты субъектов», следует дать заксобраниям возможность самим определять необходимость наличия общественного совета, уверен парламентарий.

Однако на комитет доводы авторов не подействовали.

Инициативу не поддержали ни профильные управления администрации президента, ни общественники, ни правительство, ни упомянутое «большинство регионов», сообщила председатель комитета Яна Лантратова («Справедливая Россия»).

А Ольга Тимофеева («Единая Россия») призвала коллег предварительно обсуждать подобные инициативы на Совете законодателей. Если аж пять субъектов выступили авторами законопроекта, «значит, какая-то история в этом есть», рассудила депутат, однако «чем шире это обсуждается — тем лучше».

В Общественной палате РФ идею не только не поддерживают, а выступают «категорически против», заявил ее представитель Александр Терновцов. Власти развивают вовлеченность граждан в общественный контроль, и на этом фоне следует не просто «разрешать», но обязывать создавать общественные советы, подчеркнул господин Терновцов: «Потому что, как только мы что-то "разрешаем", каждое должностное лицо пытается снять с себя лишнюю головную боль. Так уж устроено».

Изначально общественные советы при парламентах регионов создавались среди прочего для профилактики «сомнительных инициатив, сильно дискредитирующих заксобрания», напомнил член Общественной палаты Подмосковья, социолог и экономист Иосиф Дискин:

«Политическая увлеченность приводит к тому, что депутаты вносят предложения, например, о том, чтобы жены получали согласие мужей на аборты. Госдума реагирует рационально, но общественный резонанс к этому моменту уже создан».

Аргумент о том, что при большинстве собраний советы не созданы, общественника и вовсе удивил: «Разве число нарушений является основанием для того, чтобы отменять норму?» С уровнем доверия к деятельности заксобраний в субъектах существуют «серьезные проблемы», а нормальная деятельность общественных советов могла бы стать «действенным решением» этой проблемы, уверен господин Дискин.

Наконец, как подчеркнул член комитета Олег Леонов («Новые люди»), текущее законодательство и без того не предполагает «обязательного характера формирования общественных советов», а лишь закрепляет их правовой статус. А предложенные изменения, по его мнению, привели бы к правовой неопределенности статуса тех органов, которые уже созданы.

Григорий Лейба