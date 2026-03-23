В Польше откроют сервисный центр для вертолетов Apache

В Польше создадут сервисный центр для американских ударных вертолетов Apache. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, его слова передает сайт правительства. Площадкой выбрали город Лодзь в центральной части страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Соглашения об исполнении контрактов по офсетной программе AH-64E Apache Guardian подписали на предприятии WZL 1 с участием американской компании Lockheed Martin. Проект станет крупнейшей программой вооружений в стране.

Польша в июле 2024 года заключила с США контракт на поставку 96 вертолетов AH-64E Apache на сумму около $10 млрд. Первые самолеты прибудут в Польшу в 2028 году, последний вертолет — через два года.