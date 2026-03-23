Ход боевых действий 23 марта

Атаке с воздуха подверглись объекты инфраструктуры в Тегеране и АМ-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Не менее 9 человек погибли и около 50 получили ранения в результате ударов по жилым кварталам города Хорремабад в иранской провинции Лорестан.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по району Набатии на юге Ливана. Были поражены 15 командных центров «Хезболлы».

В ОАЭ возобновил работу крупнейший завод по переработке природного газа спустя неделю после удара Ирана, но частичное закрытие воздушного пространства продлено еще на неделю.

Иран в ходе 76-го этапа операции «Правдивое обещание-4» нанес удары по базам США «Эд-Дафра» в ОАЭ и «Виктория» в Ираке. Корпус стражей исламской революции также пригрозил заминировать все морские пути в Персидском заливе в случае наземной операции США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана. При этом, по данным источников The Jerusalem Post, США ускорили переброску нескольких тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток. В операции участвуют три корабля, на борту которых находятся около 4,5 тыс. морпехов.