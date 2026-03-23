Мотофестиваль «Движение Урал» в Екатеринбурге впервые продлится три дня

Фестиваль музыки, спорта и мотокультуры «Движение Урал» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июня, сообщили в мэрии. По словам председателя ассоциации «Федерация свободных байкеров» Владимира Кашкина, в этом году ожидается участие порядка 160 тысяч гостей и до 6 тысяч мотоциклистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

Организаторы планируют существенно расширить программу, включив события международного уровня. Среди них — Первый женский мотофорум. Также планируется расширить зону демонстрационных выступлений (FMX, стантрайдинг, показ новых моделей мотоциклов и экипировки).

Фестиваль мотокультуры «Движение» впервые прошел в Екатеринбурге и Верхней Пышме в 2024 году. Его организовала Ассоциация свободных байкеров. В нем приняли участие около 80 тыс. зрителей и 2,5 тыс. мотоциклистов.

Площадками фестиваля вновь станут центр Екатеринбурга — Исторический сквер, улица 8 Марта, акватория Городского пруда в Екатеринбурге и Музейный комплекс в Верхней Пышме. Кроме того, соревнования по мотоэндуро перенесут с улицы 8 Марта в Исторический сквер.

Программа фестиваля будет включать трехдневный концерт с участием известных исполнителей и презентацию кастомных мотоциклов.

В 2025 году фестиваль авто- и мотокультуры «Движение» в Екатеринбурге посетили более 120 тыс. человек.

Полина Бабинцева