Телевещатели потребовали от ЕС ужесточить правила для смарт-устройств крупных компаний

Крупнейшие мировые телевещательные компании, входящие в Ассоциацию коммерческого телевидения и видео по запросу в Европе (ACT), направили письмо еврокомиссару по конкуренции Терезе Рибере. Как сообщает Reuters, телевещатели требуют признать Google, Amazon, Apple и Samsung «контролерами/привратниками» (gatekeepers) рынка смарт-телевизоров и виртуальных помощников. Ограничить влияние технологических гигантов должен помочь закон о цифровых рынках.

Речь, в частности, идет о растущей доля рынка Android TV, Amazon Fire OS и Tizen OS от Samsung. «Отсутствие специальных правил для виртуальных помощников создает нормативный пробел, позволяя ИИ-помощникам фактически управлять медиаконтентом через мобильные телефоны, умные колонки и автомобильные информационно-развлекательные системы, не подпадая под действие обязательств по регулированию рынка медиаконтента»,— заявили в своем обращении телевещатели.

В своем письме госпоже Рибере представители ACT, среди которых Canal+, RTL, Mediaset, ITV, Paramount+, NBCUniversal, Walt Disney, Warner Bros Discovery, Sky и TF1 Groupe, выразили обеспокоенность тем, что определенное число операторов получают все больше возможностей влиять на миллионы пользователей, «контролируя доступ к аудитории и распространению контента».

