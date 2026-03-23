Верховный суд России признал возможность заключения договоров через мессенджер

Верховный суд (ВС) РФ допустил возможность заключения договоров посредством электронной переписки, в том числе через мессенджеры. Об этом свидетельствует определение по спору между ФГУП «Главное военно-строительное управление №12» (ГВСУ-12) и белорусским СООО «Фортэкс–Водные технологии», сообщает «Интерфакс».

В ходе процедуры банкротства ГВСУ-12 суд признал недействительной сделку, которой «Фортэкс» перечислила ФГУП 45,88 млн руб. Решение вступило в силу в июле 2024 года. Белорусская компания перечислила средства тремя платежами — 23 октября, 15 ноября и 3 декабря 2024 года. График погашения долга представители сторон согласовали в «популярном в то время мессенджере».

После этого, однако, ФГУП попыталось дополнительно взыскать с «Фортэкс» проценты за пользование чужими деньгами, заявив, что возврат платежа был исполнен с опозданием. Конкурсный управляющий ФГУП Иван Силецкий настаивал, что ни мировое соглашение, ни график платежей судом не утверждались.

Арбитражный суд Москвы и апелляция отказали в удовлетворении требований о взыскании процентов, указав на наличие договоренности между сторонами. Однако кассация встала на сторону ГВСУ-12 и взыскала в пользу банкрота проценты на сумму 1,87 млн руб. Решение инстанция обосновала отсутствием соглашения о графике платежей в письменной форме. «Фортэкс–Водные технологии» обратилась в Верховный суд.

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ подтвердила существование договоренности и оставила в силе решения в пользу белорусской компании. В СКЭС отметили, что по статьям 160 и 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен через обмен электронными документами. Верховный суд также постановил, что господин Силецкий намеренно оставил вопрос о процентах в переписке неразрешенным, что «противоречит принципу добросовестности». Как подчеркнули в ВС РФ, «Фортэкс–Водные технологии» справедливо рассчитывали, что в случае перечисления средств в согласованный срок вопрос долга будет закрыт.