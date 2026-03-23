ЦБ спрогнозировал существенное снижение ключевой ставки

Прогноз Банка России предусматривает заметное снижение ключевой ставки, заявил в Госдуме зампред регулятора Алексей Заботкин. Господин Заботкин при этом не считает, что экономика уже перешла к устойчиво низкой инфляции.

«И граждане, и бизнес пока после пяти лет быстрого роста цен сохраняют опасения, что она (инфляция) и останется высокой»,— сказал зампред ЦБ (цитата по ТАСС). Целесообразность дальнейшего снижения ставки регулятор оценит на ближайших заседаниях, добавил Алексей Заботкин.

20 марта совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 15% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подтвердила планы по дальнейшему снижению денежно-кредитной политики. По оценке ЦБ, текущая устойчивая инфляция в начале 2026 года не выросла и находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

