Умерла двукратная паралимпийская чемпионка Алевтина Елесина
Двукратная победительница Паралимпийских игр по лыжным гонкам Алевтина Елесина умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Причины смерти не уточняются. В понедельничном релизе отмечается, что спортсменка ушла из жизни 19 марта. Прощание состоится 25 марта в Екатеринбурге.
Алевтина Елесина брала золото Паралимпиад 1992 и 1994 годов в пятикилометровых гонках. Также на ее счету три серебра и бронза Игр. В 1994 году она была награждена орденом «За личное мужество».