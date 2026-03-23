Мэр Кишинева призвал власти Молдавии сдержать цены на бензин

Мэр Кишинева Ион Чебан призвал власти Молдавии принять меры по сдерживанию роста цен на бензин в связи с убытками предприятий. Об этом господин Чебан написал в Telegram-канале.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Ион Чебан

«Государство должно прекратить выкачивать деньги из граждан и принять меры, как это делается в других странах»,— заявил чиновник. Мэр отметил, что в противном случае будет «созывать оппозицию в парламенте».

С 5 марта правительство Молдавии ввело режим повышенной энергетической готовности на 60 дней из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Планировалось, что в этот период власти попытаются сформировать запасы горючего для внутреннего потребления, в частности на случай возможных сбоев в электроснабжении.

По данным молдавского Национального агентства по регулированию в энергетике, цена за литр бензина АИ-95 после начала военной операции США и Израиля против Ирана увеличилась на 19,8%, до 28,47 лея (примерно €1,4). Стоимость дизельного топлива выросла на 40,9%, до 29,21 лея (примерно €1,4).