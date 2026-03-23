Три человека эвакуировали из прозводственного здания на проспекте Обуховской Обороны

Около трех часов дня 23 марта в двухэтажном производственном здании, расположенном в доме 7 по проспекту Обуховской Обороны, загорелся мусор на площади два квадратных метра, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Из опасной зоны спасатели эвакуировали три человека, сведения о пострадавших в ведомство не поступали. Справиться с огнем удалось за полчаса усилиями четырех пожарно-спасательных расчетов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что сотрудники МЧС тушили пожар по дополнительному номеру 1БИС в доме 45 по 5-й Советской улице. На тушение возгорания потребовалось три часа.