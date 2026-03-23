Дом на 5-й Советской тушат по повышенному номеру сложности

В Санкт-Петербурге горит дом по адресу: 5-я Советская улица, 45. Пожару присвоен дополнительный номер 1БИС, сообщили 23 марта в ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил в 8:17. В административном здании размером 20 х 60 м горит обстановка и перекрытия на общей площади 30 кв. метров. В 9:45 пожару присвоен повышенный номер сложности.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара от МЧС привлечено восемь единиц техники и 32 человека личного состава.

UPD: в 11:13 дан отказ номеру 1БИС, пожар локализован.

