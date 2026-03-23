В школы Дона на создание IT-инфраструктуры направят 161 млн рублей

В Ростовской области власти планируют направить 161,5 млн руб. на развитие IT-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Это позволит обеспечить безопасный доступ к информационным системам. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает региональное министерство цифрового развития, информационных технологий и связи. Работы проведут в четыре этапа, с 31 мая до 31 августа 2026 года.

Подрядчик должен провести комплекс проектно-изыскательских мероприятий для оснащения школ современной IT-инфраструктурой. В рамках проекта необходимо установить системы бесперебойного питания, камеры видеонаблюдения и обеспечить стабильное покрытие сети Wi-Fi во всех учебных классах, библиотеках и учительских комнатах.

Работы будут выполнены в 164 образовательных учреждениях Ростовской области.

