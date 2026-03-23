Британские исследователи назвали Москву одним из центров VR-кинопроизводства

Британское агентство Hagman Global Strategies опубликовало результаты своего международного исследования World Virtual Production Market Volume Report, в котором составило рейтинг стран по развитию виртуального кинопроизводства. В пятерку стран-лидеров вошла Россия. Результаты исследования привела пресс-служба «Москино».

Россия занимает пятое место рейтинга, уступая США, Великобритании, странам Евросоюза. Основной вклад в лидерство внесла Москва — в столице располагаются три крупнейшие студии: XOVP, «Виртуальная студия Горького 55.8» и SberStudios. В исследовании выделили три типа глобального лидерства в сфере VR-киноиндустрии: по фильмам и сериалам, по проектам вообще и по масштабу инфраструктуры.

«Россия лидирует по количеству проектов. Российский рынок виртуального продакшена состоит из флагманской студии и двух компактных локальных студий. В отличие от США и Великобритании, это более концентрированная модель развития, которая позволяет каждой студии иметь постоянную высокую загрузку»,— отмечается в отчете (цитата по АГН «Москва»).

Согласно подсчетам экспертов «Лаборатории искусственного интеллекта», глобальный объем рынка виртуального продакшена в России уже достиг $3 млрд в 2023 году. Согласно прогнозам, к 2032 году он вырастет до $10 млрд за счет активного внедрения технологий реального времени в кинопроизводство.