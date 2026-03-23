Оман работает над восстановлением судоходства в Ормузском проливе

Оман прилагает усилия для восстановления безопасного прохода судов через Ормузский пролив, заявил в понедельник глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

«Оман интенсивно работает над тем, чтобы организовать безопасный проход через Ормузский пролив»,— написал Бадр аль-Бусаиди в социальной сети X.

Оманский министр также предупредил, что конфликт США и Израиля с Ираном может привести к еще более серьезным экономическим проблемам, если боевые действия продолжатся.

22 марта Washington Post сообщала, что чиновники Катара и Омана начали обсуждать прекращение огня в конфликте Ирана с США и Израилем. Оман выступал посредником на переговорах Ирана с США, которые стороны вели до начала американо-израильской военной операции против Тегерана.

