«Илон Маск демонстрирует наиболее масштабный финансовый подход»

Гонка искусственного интеллекта уперлась в «бутылочное горлышко»: производство самых передовых чипов фактически монополизировал тайваньский TSMC, а рынок ИИ-ускорителей — американская Nvidia. К тому же санкции США против Китая закрыли доступ сразу к обоим звеньям цепочки для многих вендоров. В общем, выбор в индустрии свелся либо к созданию собственного продукта, либо к роли отстающего. В последние дни сразу три компании показали, как они намерены выходить из ситуации.

Huawei существует под американскими ограничениями уже почти семь лет. За это время компания разработала собственную линейку ИИ-ускорителей Ascend для обучения и работы нейросетей. А на днях вендор показал видеокарту Atlas 350. Согласно заявлению создателей, по производительности новинка превосходит разрешенный для продажи в Китае вариант Nvidia H20 почти в три раза. И Huawei уже готовит выход решения на зарубежные рынки.

Еще один китайский вендор — Xiaomi — движется по схожему пути, но в потребительском сегменте. На днях компания объявила, что вложит около $9 млрд в ИИ за три года, а также представила свои крупные языковые модели семейства MiMo V2. Напомним, еще в прошлом году Xiaomi запустила в серию собственный чип Xring O1 для смартфонов и планшетов. Теперь же компания хочет интегрировать его в свежие модели устройств вместе с ИИ-агентом Miclaw, который должен работать прямо на устройстве, без подключения к облаку.

Илон Маск демонстрирует, пожалуй, наиболее масштабный финансовый подход. Он анонсировал проект TeraFab — речь о заводе по выпуску ИИ-микросхем в Техасе. Ориентировочный бюджет проекта — от $20-25 млрд. По словам Маска, предприятие должно ежегодно обеспечивать до 1 ТВт вычислительной мощности. Примерно 80% этого ресурса пойдет на спутники и другие космические системы SpaceX, остальное — на автопилоты Tesla и роботов Optimus.

Александр Леви